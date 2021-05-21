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Иллюстративное фото

«Рабкор»

МЗКТ:

«Гродно АЗОТ»:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рабочих толкают на забастовку: На МЗКТ и «Гродно АЗОТ» — массовые сокращения Вот что сообщают работники о ситуации на предприятиях.

Вот что сообщают работники о ситуации на предприятиях.— Сейчас на МЗКТ идёт сильная «оптимизация», руководство принуждает рабочих выполнять чужие обязанности. Собираются сокращать сотрудников цеха ЦСИА и отдела по качеству продукции. Все руководители перепуганы за свои рабочие места.— На «Гродно Азот» массовые увольнения. Без объяснения причин не продлевает контракты некоторым рабочим. Пока увольнению подвергаются только члены БНП, но сказали, что никто не застрахован.