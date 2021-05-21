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Рабочих толкают на забастовку: На МЗКТ и «Гродно АЗОТ» — массовые сокращения

21.05.2021 11:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Рабочих толкают на забастовку: На МЗКТ и «Гродно АЗОТ» — массовые сокращения
Иллюстративное фото
На МЗКТ и «Гродно АЗОТ» начинают сокращать сотрудников. Руководство использует те же методы — принуждают увольняться, либо ищут, за что уволить. Но чаще просто не продляют контракт без объяснения причин, сообщает «Рабкор».

Вот что сообщают работники о ситуации на предприятиях.

МЗКТ:


— Сейчас на МЗКТ идёт сильная «оптимизация», руководство принуждает рабочих выполнять чужие обязанности. Собираются сокращать сотрудников цеха ЦСИА и отдела по качеству продукции. Все руководители перепуганы за свои рабочие места.

«Гродно АЗОТ»:


— На «Гродно Азот» массовые увольнения. Без объяснения причин не продлевает контракты некоторым рабочим. Пока увольнению подвергаются только члены БНП, но сказали, что никто не застрахован.
 
Теги: Гродно
 
 
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Вот что сообщают работники о ситуации на предприятиях.
 
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