|
Рабочих толкают на забастовку: На МЗКТ и «Гродно АЗОТ» — массовые сокращения
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Вот что сообщают работники о ситуации на предприятиях.
МЗКТ:
— Сейчас на МЗКТ идёт сильная «оптимизация», руководство принуждает рабочих выполнять чужие обязанности. Собираются сокращать сотрудников цеха ЦСИА и отдела по качеству продукции. Все руководители перепуганы за свои рабочие места.
«Гродно АЗОТ»:
— На «Гродно Азот» массовые увольнения. Без объяснения причин не продлевает контракты некоторым рабочим. Пока увольнению подвергаются только члены БНП, но сказали, что никто не застрахован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот что сообщают работники о ситуации на предприятиях.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)