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ГУБОПиК выступит с инициативой по включению в список нацистской символики БЧБ флага

21.05.2021 11:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

ГУБОПиК выступит с инициативой по включению в список нацистской символики БЧБ флага
Михаил Бедункевич, БелТА
Об этом в интервью sb.by заявил заместитель начальника ГУБОПиК МВД полковник милиции Михаил Бедункевич.

«В ближайшее время на совещании со специалистами КГБ, Минюста, представителями ученого сообщества внимательно пересмотрим и, возможно, увеличим перечень этих [запрещенных] организаций. Кроме того, дополнительно изучим символику и атрибутику, использовавшиеся организациями гитлеровских приспешников, и расширим список запрещенной нацистской символики и атрибутики. Это мы сделаем до вступления закона [«О недопущении реабилитации нацизма»] в силу», — сказал он.


«Настало время принять меры. Пора поставить точку в этом вопросе — люди просят. Когда готовилось Всебелорусское народное собрание, госорганы принимали просто вал обращений от граждан по принятию ужесточающих мер в отношении коллаборационистской символики! Сейчас мы видим попытку «замазать» проблему — будто бы ее нет.

Как потомки людей, воевавших и отдавших жизни за победу, мы не можем просто так, равнодушно, взирать на символику предателей. Поэтому в ближайшее время будем выступать с инициативой по включению в список нацистской символики бчб-флага, использовавшегося всеми коллаборационистскими организациями на территории ­БССР в годы оккупации.

Понятно, есть случаи, в которых он может быть использован (такие моменты оговорены и разрешены законом): в фильмах, театральных постановках, в архивной, музейной работе. Но попытки ходить по улицам с бчб-флагами будут очень жестко пресекаться», — заявил Михаил Бедункевич.
 
 
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Попытки ходить по улицам с бчб-флагами будут очень жестко пресекаться.
 
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