ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Запад согласился снять санкции»: Нефть пробила «дно» после заявления президента Ирана

21.05.2021 11:45 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Запад согласился снять санкции»: Нефть пробила «дно» после заявления президента Ирана
Иллюстративное фото
Рынок нефти продолжает движение по наклонной вниз, предвкушая возвращение сотен тысяч баррелей из Ирана - некогда четвертого крупнейшего поставщика ОПЕК, на долю которого приходится около 12% мировых запасов «черного золота».

На торгах в четверг котировки сорта Brent падают третий день подряд, обновляя минимумы с конца апреля на фоне заявлений президента Ирана Хасана Роухани, объявившего о прорыве на переговорах по снятию санкций.

«Достигнута договоренность по основным пунктам соглашения», которое вернет Тегеран в сделку по ядерной программе, сообщил Роухани. «Представители Запада согласились отменить главные санкции - по нефти, продукции нефтехимии, перевозкам и страхованию, а также по Центральному банку Ирана. Теперь дискуссии идут по некоторым незначительным моментам», - цитирует иранского президента Fars.


На 13.37 мск июльские фьючерсы на Brent дешевеют на 2,1%, до 65,27 доллара за баррель, хотя еще утром держались выше 67 долларов, а во вторник пытались штурмовать отметку 70.

Контракты на WTI в Нью-Йорке заключаются по 62,2 доллара за бочку, теряя в цене 1,8%.

За три дня два ключевых эталонных сорта подешевели на 4-5 долларов, или более чем на 7%.

Полное снятие санкций с Ирана вернет на рынок около 2 млн баррелей персидской нефти, и это может быть сделано в течение 3-6 месяцев, говорит управляющий директор консалтинговой компании FGE Иман Нассери, в прошлом работавший в иранской «нефтянке».

Аналитик Fitch Дмитрий Маринченко оценивает приток скромнее: иранский экспорт может вырасти на 1-1,5 млн баррелей в день.

И тем не менее, это «довольно ощутимый объем», который странам ОПЕК+ придется учесть при определении уровней добычи во втором полугодии, говорит он: «Фактор Ирана может усложнить задачу по балансировке рынка, но ОПЕК+ в любом случае попытается избежать сильного профицита на рынке, это не даст ценам упасть».

«Еще одним сдерживающим фактором для котировок нефти стало дальнейшее снижение индекса S&P 500 после публикации протокола апрельского заседания ФРС США», - отмечает стратег по сырьевым рынкам Сбербанк CIB Михаил Шейбе.


Документ показал, что ряд голосующих членов Комитета по открытым рынкам Федерезерва выступают за постепенное сворачивание программы выкупа активов, в рамках которой американский центробанк заливает в рынки 120 млрд долларов ликвидности ежемесячно.

Ту же позицию в среду подтвердил глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард.

«Если мы дойдем до комфортной точки с точки зрения общественного здоровья, когда пандемия останется позади, я думаю, мы начнем говорить о корректировке монетарной политики, - сказал он. - Я не думаю, что мы уже достигли этой дочки, но правда в том, что мы приближаемся к ней».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контракты на WTI в Нью-Йорке заключаются по 62,2 доллара за бочку, теряя в цене 1,8%.
 
Новости дня
Новости разные
 
ГУБАЗіК збіраецца прыраўняць БЧБ-сцяг да нацысцкай сімволікі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by