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«Достигнута договоренность по основным пунктам соглашения», которое вернет Тегеран в сделку по ядерной программе, сообщил Роухани. «Представители Запада согласились отменить главные санкции - по нефти, продукции нефтехимии, перевозкам и страхованию, а также по Центральному банку Ирана. Теперь дискуссии идут по некоторым незначительным моментам», - цитирует иранского президента Fars.

«Еще одним сдерживающим фактором для котировок нефти стало дальнейшее снижение индекса S&P 500 после публикации протокола апрельского заседания ФРС США», - отмечает стратег по сырьевым рынкам Сбербанк CIB Михаил Шейбе.

«Если мы дойдем до комфортной точки с точки зрения общественного здоровья, когда пандемия останется позади, я думаю, мы начнем говорить о корректировке монетарной политики, - сказал он. - Я не думаю, что мы уже достигли этой дочки, но правда в том, что мы приближаемся к ней».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Запад согласился снять санкции»: Нефть пробила «дно» после заявления президента Ирана Контракты на WTI в Нью-Йорке заключаются по 62,2 доллара за бочку, теряя в цене 1,8%.

На торгах в четверг котировки сорта Brent падают третий день подряд, обновляя минимумы с конца апреля на фоне заявлений президента Ирана Хасана Роухани, объявившего о прорыве на переговорах по снятию санкций.На 13.37 мск июльские фьючерсы на Brent дешевеют на 2,1%, до 65,27 доллара за баррель, хотя еще утром держались выше 67 долларов, а во вторник пытались штурмовать отметку 70.Контракты на WTI в Нью-Йорке заключаются по 62,2 доллара за бочку, теряя в цене 1,8%.За три дня два ключевых эталонных сорта подешевели на 4-5 долларов, или более чем на 7%.Полное снятие санкций с Ирана вернет на рынок около 2 млн баррелей персидской нефти, и это может быть сделано в течение 3-6 месяцев, говорит управляющий директор консалтинговой компании FGE Иман Нассери, в прошлом работавший в иранской «нефтянке».Аналитик Fitch Дмитрий Маринченко оценивает приток скромнее: иранский экспорт может вырасти на 1-1,5 млн баррелей в день.И тем не менее, это «довольно ощутимый объем», который странам ОПЕК+ придется учесть при определении уровней добычи во втором полугодии, говорит он: «Фактор Ирана может усложнить задачу по балансировке рынка, но ОПЕК+ в любом случае попытается избежать сильного профицита на рынке, это не даст ценам упасть».Документ показал, что ряд голосующих членов Комитета по открытым рынкам Федерезерва выступают за постепенное сворачивание программы выкупа активов, в рамках которой американский центробанк заливает в рынки 120 млрд долларов ликвидности ежемесячно.Ту же позицию в среду подтвердил глава Федерального резервного банка Сент-Луиса