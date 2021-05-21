Одна из крупнейших криптобирж мира рухнула на фоне обвала биткоина

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«Покупатели не торопятся возвращаться в игру, будучи уверенными в том, что распродажи получат продолжение, причем практически по всему спектру рынка», - констатирует он.

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