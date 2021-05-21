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Вторая Монро: протеже Киркорова побила рекорд "Евровидения"

21.05.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Участница "Евровидения-20212 от Молдовы Наталья Гордиенко неожиданно побила рекорд: подопечная Филиппа Киркорова взяла самую длинную ноту в истории конкурса.

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Стала известна очередность выступлений конкурсантов в финале "Евровидения"

Молдавская певица приехала на "Евровидение" в компании своего продюсера Филиппа Киркорова. Блондинка выступала во втором полуфинале конкурса с песней Sugar. На сцене Гордиенко зажигала в откровенном платье, а в конце номера удивила зрителей и попала в финал "Евровидения-2021", который состоится уже в субботу- 22 мая.

Во время пресс-конференции Гордиенко призналась, что побила рекорд шоу: поп-певица взяла самую длинную ноту за долгую историю "Евровидения" - она длилась 17 секунд.

Песню Sugar для конкурсантки написал Киркоров вместе с композитором Димитрисом Контопулосом и поэтом Михаилом Гуцириевым.

Король российского шоу-бизнеса доволен результатами своей протеже: певец отметил, что Гордиенко постоянно сравнивают с великой дивой Голливуда - Мэрилин Монро.

Напомним, что до этого в сети обсуждали странное поведение Киркорова на открытии "Евровидения".

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33-летняя участница из Молдовы взяла самую длинную ноту в истории шоу и удивила всех телезрителей и профессиональное жюри.
 
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