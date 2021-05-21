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Вторая Монро: протеже Киркорова побила рекорд "Евровидения"
21.05.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Участница "Евровидения-20212 от Молдовы Наталья Гордиенко неожиданно побила рекорд: подопечная Филиппа Киркорова взяла самую длинную ноту в истории конкурса.
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Молдавская певица приехала на "Евровидение" в компании своего продюсера Филиппа Киркорова. Блондинка выступала во втором полуфинале конкурса с песней Sugar. На сцене Гордиенко зажигала в откровенном платье, а в конце номера удивила зрителей и попала в
Во время пресс-конференции Гордиенко призналась, что побила рекорд шоу: поп-певица взяла самую длинную ноту за долгую историю "Евровидения" - она длилась 17 секунд.
Песню Sugar для конкурсантки написал Киркоров вместе с композитором Димитрисом Контопулосом и поэтом Михаилом Гуцириевым.
Король российского шоу-бизнеса доволен результатами своей протеже: певец отметил, что Гордиенко постоянно сравнивают с великой дивой Голливуда - Мэрилин Монро.
Напомним, что до этого в сети обсуждали
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33-летняя участница из Молдовы взяла самую длинную ноту в истории шоу и удивила всех телезрителей и профессиональное жюри.
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