ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Илон Маск официально анонсировал Tesla в России и СНГ

21.05.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая - Sputnik. Глава компании Tesla Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в России и странах СНГ в ближайшем будущем.

"Думаю, мы скоро будем присутствовать в России, и Tesla скоро будет в России, я думаю, что это будет потрясающе. И также нужно смотреть более широко, на Казахстан, страны СНГ", - заявил он по видеосвязи на российском марафоне "Новое знание".

Также Маск отметил, что рассматривает РФ как одну из возможных стран для строительства фабрики по производству электромобилей.

"У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, что у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию", – заявил он.

Маск – пришелец из будущего?

Также американский миллиардер и глава компаний SpaceX и Tesla с юмором отреагировал на вопрос про инопланетян.

"А разве это не очевидно? Я часто шучу. У меня часто спрашивают, не инопланетянин ли я. Конечно, инопланетянин. Видите, я же работаю с технологиями", – сказал он. 

Но затем вполне серьезно рассказал, что весь мировой транспорт, по его мнению, в будущем будет электрическим.

"Что иронично, единственным исключением будут ракеты", – считает Маск.

А вот на электроэнергии будут работать не только машины, но и корабли, и самолеты, да и в целом будущее человечества будет "электрическим".

YouTube/Sputnik Беларусь
Прототип корабля SpaceX взорвался после первой успешной посадки – видео

Что касается автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, то люди скоро будут считать их такими же архаичными, как сегодня паровые машины. Кроме того, все автомобили в будущем будут оснащены автопилотом, уверен Маск. 

Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, также он проходит в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, Владивостоке и Сочи, Казани, Новосибирске и Калининграде. Программа охватывает такие направления, как история, культура, спорт и IT, индустрия и промышленность, наука и технологии.

Напомним, недавно американский изобретатель-миллиардер рассказал, когда могут стартовать пилотируемые полеты на Марс. Маск заверил, что это произойдет раньше, чем многие предполагают.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из богатейших людей мира Илон Маск пошутил, что он пришелец из будущего, и выразил уверенность, что когда-нибудь весь транспорт в мире будет электрическим.
 
Новости дня
Новости разные
 
AliExpress рассказал, как белорусы планируют провести лето
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by