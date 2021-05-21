Илон Маск официально анонсировал Tesla в России и СНГ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая - Sputnik. Глава компании Tesla Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в России и странах СНГ в ближайшем будущем.

"Думаю, мы скоро будем присутствовать в России, и Tesla скоро будет в России, я думаю, что это будет потрясающе. И также нужно смотреть более широко, на Казахстан, страны СНГ", - заявил он по видеосвязи на российском марафоне "Новое знание".

Также Маск отметил, что рассматривает РФ как одну из возможных стран для строительства фабрики по производству электромобилей.

"У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, что у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию", – заявил он.

Маск – пришелец из будущего?

Также американский миллиардер и глава компаний SpaceX и Tesla с юмором отреагировал на вопрос про инопланетян.

"А разве это не очевидно? Я часто шучу. У меня часто спрашивают, не инопланетянин ли я. Конечно, инопланетянин. Видите, я же работаю с технологиями", – сказал он.

Но затем вполне серьезно рассказал, что весь мировой транспорт, по его мнению, в будущем будет электрическим.

"Что иронично, единственным исключением будут ракеты", – считает Маск.

А вот на электроэнергии будут работать не только машины, но и корабли, и самолеты, да и в целом будущее человечества будет "электрическим".

Что касается автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, то люди скоро будут считать их такими же архаичными, как сегодня паровые машины. Кроме того, все автомобили в будущем будут оснащены автопилотом, уверен Маск.

Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, также он проходит в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, Владивостоке и Сочи, Казани, Новосибирске и Калининграде. Программа охватывает такие направления, как история, культура, спорт и IT, индустрия и промышленность, наука и технологии.

Напомним, недавно американский изобретатель-миллиардер рассказал, когда могут стартовать пилотируемые полеты на Марс. Маск заверил, что это произойдет раньше, чем многие предполагают.

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