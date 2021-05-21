Как наказали журналиста, задержанного в день обыска в офисе TUT.BY

Источник материала: Салiдарнасць

Журналист газеты «Белорусы и рынок» Артем Майоров осужден на 15 суток административного ареста.





Артем Майоров. Фото Еврорадио

Такое решение в пятницу вынес суд Московского района Минска (судья — Татьяна Мотыль).

Журналист был задержан в Минске утром 18 мая в здании, где размещается редакция портала TUT.BY.

По версии милиции, его хотели позвать на «профилактическую беседу», а Майоров в ответ начал «ругаться» и «размахивать руками». Был составлен протокол о «мелком хулиганстве».