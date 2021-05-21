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Как наказали журналиста, задержанного в день обыска в офисе TUT.BY
21.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Журналист газеты «Белорусы и рынок» Артем Майоров осужден на 15 суток административного ареста.
Артем Майоров. Фото Еврорадио
Такое решение в пятницу вынес суд Московского района Минска (судья — Татьяна Мотыль).
Журналист был задержан в Минске утром 18 мая в здании, где размещается редакция портала TUT.BY.
По версии милиции, его хотели позвать на «профилактическую беседу», а Майоров в ответ начал «ругаться» и «размахивать руками». Был составлен протокол о «мелком хулиганстве».
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Артем Майоров осужден на 15 суток ареста.
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