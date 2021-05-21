ГУБОПиК хочет включить БЧБ-флаг в список нацистской символики

Источник материала: Салiдарнасць

«Попытки ходить по улицам с бчб-флагами будут очень жестко пресекаться», — заявил Михаил Бедункевич.

По словам замначальника ГУБОПиК, в ближайшее время управление выступит с инициативой по включению в список нацистской символики БЧБ-флага

Об этом Бедункевич сообщил в интервью СБ. Беларусь сегодня . Он добавил, что в случае включения в этот список флаг разрешат использовать в фильмах, театральных постановках, в архивной, музейной работе, но не на улице.