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ГУБОПиК хочет включить БЧБ-флаг в список нацистской символики

21.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

«Попытки ходить по улицам с бчб-флагами будут очень жестко пресекаться», — заявил Михаил Бедункевич.

По словам замначальника ГУБОПиК, в ближайшее время управление выступит с инициативой по включению в список нацистской символики БЧБ-флага

Об этом Бедункевич сообщил в интервью СБ. Беларусь сегодня. Он добавил, что в случае включения в этот список флаг разрешат использовать в фильмах, театральных постановках, в архивной, музейной работе, но не на улице.

 
 
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«Попытки ходить по улицам с бчб-флагами будут очень жестко пресекаться», — заявил Михаил Бедункевич.
 
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