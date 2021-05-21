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ГУБОПиК хочет включить БЧБ-флаг в список нацистской символики
21.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Попытки ходить по улицам с бчб-флагами будут очень жестко пресекаться», — заявил Михаил Бедункевич.
По словам замначальника ГУБОПиК, в ближайшее время управление выступит с инициативой по включению в список нацистской символики БЧБ-флага
Об этом Бедункевич сообщил в интервью
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«Попытки ходить по улицам с бчб-флагами будут очень жестко пресекаться», — заявил Михаил Бедункевич.
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