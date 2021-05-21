Умер известный актер Фархат Абдраимов

В Тбилиси скончался известный казахстанский киноактер Фархат Абдраимов. Ему было 55 лет.



Фото с сайта politic.kz

Причиной смерти называется инфаркт.

Актер появился на экранах в 1996-м в картинах «Тот, кто нежнее» и «Шанхай».

Кроме этого в его фильмографии: «Аксуат», «Волшебный спонсор», «Омпа», «Суп из французских лягушек», «Фара», «Застава», «Полиция Хоккайдо. Русский отдел», «Любовь под прикрытием» и многие другие.

Не так давно сообщалось, что в Москве умер актер театра и кино, народный артист России Владимир Качан. С начала года уже ушел из жизни целый ряд актеров — Александр Жданов , Андрей Мягков , Василий Лановой , Денис Карасев , Валерий Хвеливский , Николай Сморчков . 9 марта сообщалось о смерти актрисы Татьяны Ивановой .