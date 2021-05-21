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Умер известный актер Фархат Абдраимов
Источник материала: Навiны
В Тбилиси скончался известный казахстанский киноактер Фархат Абдраимов. Ему было 55 лет.
Причиной смерти называется инфаркт.
Актер появился на экранах в 1996-м в картинах «Тот, кто нежнее» и «Шанхай».
Кроме этого в его фильмографии: «Аксуат», «Волшебный спонсор», «Омпа», «Суп из французских лягушек», «Фара», «Застава», «Полиция Хоккайдо. Русский отдел», «Любовь под прикрытием» и многие другие.
Не так давно сообщалось, что в Москве
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В Тбилиси скончался известный казахстанский киноактер Фархат Абдраимов. Ему было 55 лет.
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