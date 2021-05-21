Обыск у писателя Кудласевича - забрали ноутбук и национальный флаг

написал в Фейсбуке: Об этом Анатолий Кудласевичв Фейсбуке:





"Одним словом, обыск был часов пять, а потом повезли свидетелем по делу Автуховича. Вот и все, что могу сказать. Все пока нормально. Изъяли ноут и другие носители. Даже флаг бело-красно-белый забрали".