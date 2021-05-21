ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обыск у писателя Кудласевича - забрали ноутбук и национальный флаг

21.05.2021 12:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Обыск прошел 20 мая и длился пять часов. Он был связан с делом Николая Автуховича.

Об этом Анатолий Кудласевич написал в Фейсбуке:

"Одним словом, обыск был часов пять, а потом повезли свидетелем по делу Автуховича. Вот и все, что могу сказать. Все пока нормально. Изъяли ноут и другие носители. Даже флаг бело-красно-белый забрали".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обыск прошел 20 мая и длился пять часов. Он был связан с делом Николая Автуховича.
 
Новости дня
Новости разные
 
С элементами молекулярной кухни. Айтишник исполнил свою мечту и открыл в Минске небольшой ресторан Madame Koko
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by