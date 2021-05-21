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Обыск у писателя Кудласевича - забрали ноутбук и национальный флаг
Источник материала: Партизан
Обыск прошел 20 мая и длился пять часов. Он был связан с делом Николая Автуховича.
Об этом Анатолий Кудласевич
"Одним словом, обыск был часов пять, а потом повезли свидетелем по делу Автуховича. Вот и все, что могу сказать. Все пока нормально. Изъяли ноут и другие носители. Даже флаг бело-красно-белый забрали".
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Обыск прошел 20 мая и длился пять часов. Он был связан с делом Николая Автуховича.
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