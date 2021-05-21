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Дожди и грозы ожидаются 22 мая в Беларуси

21.05.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дожди и грозы ожидаются 22 мая в Беларуси

Дожди и грозы ожидаются 22 мая на большей части территории Беларуси. Об этом со ссылкой на «Белгидромет» сообщает БЕЛТА.

Как сообщается, в субботу ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами по западной части, а днем на большей территории страны ожидаются дожди, в отдельных районах грозы. Местами по западной части страны прогнозируются сильные дожди. Ветре – юго-западный до 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с при грозах. Днем скорость ветра может достигать 15/18 м/с.

Ночью температура воздуха составит +6°С…+12°С, днем – от +14°С до +23°С.

Фото: Freepik

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Дожди и грозы ожидаются 22 мая на большей части территории Беларуси. Об этом со ссылкой на «Белгидромет» сообщает БЕЛТА. Как сообщается, в субботу ожидается...
 
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