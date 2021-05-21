|
Александр Лукашенко принимает участие в онлайн-саммите ЕАЭС
Источник материала: ОНТ
Сегодня в онлайн-режиме проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета . В нем принимают участие главы государств ЕЭС. Об этом пишет
В состав этого интеграционного объединения входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. Также участие принимает почетный председатель ВЕЭС, первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, и главы Кубы и Узбекистана (они в статусе стран - наблюдателей при ЕАЭС). В повестке - 15 вопросов.
Фото: телеграм-канал Пул Первого
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в онлайн-режиме проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета . В нем принимают участие главы государств ЕЭС. Об этом пишет БелТА. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)