Александр Лукашенко принимает участие в онлайн-саммите ЕАЭС

Источник материала: ОНТ

Сегодня в онлайн-режиме проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета . В нем принимают участие главы государств ЕЭС. Об этом пишет БелТА .

В состав этого интеграционного объединения входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. Также участие принимает почетный председатель ВЕЭС, первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, и главы Кубы и Узбекистана (они в статусе стран - наблюдателей при ЕАЭС). В повестке - 15 вопросов.





Фото: телеграм-канал Пул Первого

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