«Мне нравится, как равнодушен пёс»: настойчивые попытки котенка привлечь внимание собаки рассмешили Сеть

Источник материала: ОНТ

В интернете набирает популярность видео , на котором котенок пытается подружиться с собакой.

Хозяйка пиренейской горной собаки опубликовала в Instagram видео, как котенок, которого она взяла из приюта, пытается привлечь внимание пса. Ролик стал вирусным и набрал более 250 тысяч просмотров. Сначала девушка переживала, что питомцы не подружатся. Однако позже убедилась, что опасения были напрасными.

На кадрах, которые она сняла, котенок пытается обратить на себя внимание собаки. Та, в свою очередь, просто смотрит на малыша.

Комментаторов покорила настойчивость котика. «Они точно будут лучшими друзьями», «Коротко о сущности всех котов и собак», «Мне нравится, как равнодушен пёс», – написали в комментариях.

ФОТО: pixabay

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