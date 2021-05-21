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Сборная Беларуси по хоккею готовится выступить на ЧМ в Риге

21.05.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по хоккею готовится выступить на ЧМ в Риге

Хоккейная сборная Беларуси сегодня стартует на чемпионате мира в Риге. Наш первый соперник — команда Словакии

Матч начнётся в 20.15. Напомним, что для сборной Беларуси это первый турнир в элитном дивизионе с 2018 года. У нашей команды не очень хорошо получается играть со словаками, в последних трех встречах белорусы уступали. А вот на чемпионате мира в 2016 одержали победу (4:2).

Наш сегодняшний оппонент имеет один из самых молодых составов из всех участников турнира. Средний возраст команды 24 с половиной года. У белорусской сборной – 27 с половиной. Также в нашей группе россияне сыграют с чехами. Отметим, что турнир изначально должен был пройти без зрителей. Но накануне сейм Латвии разрешил пустить на трибуны ограниченное количество болельщиков.

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Хоккейная сборная Беларуси сегодня стартует на чемпионате мира в Риге. Наш первый соперник — команда Словакии Матч начнётся в 20.15. Напомним, что для сборной...
 
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