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Президент утвердил расходы Спецфонда по поддержке одаренных учащихся и студентов
Источник материала: ОНТ
Неизменная поддержка молодых и талантливых. Президент утвердил расходы Спецфонда по поддержке одаренных учащихся и студентов.
В этом году на эти цели из бюджета направят 1 млн 100 тысяч рублей. Поощрят более 300 учащихся и студентов. Стипендии Президента назначены и почти 200 студентам и курсантам учреждений высшего образования. Распоряжение Президента направлено на обеспечение адресной государственной поддержки одаренных учащихся и студентов, создание благоприятных условий для дальнейшего развития их способностей и успешной учебы.
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Неизменная поддержка молодых и талантливых. Президент утвердил расходы Спецфонда по поддержке одаренных учащихся и студентов. В этом году на эти цели из бюджета...
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