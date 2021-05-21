Источник материала: ОНТ

Неизменная поддержка молодых и талантливых. Президент утвердил расходы Спецфонда по поддержке одаренных учащихся и студентов.

В этом году на эти цели из бюджета направят 1 млн 100 тысяч рублей. Поощрят более 300 учащихся и студентов. Стипендии Президента назначены и почти 200 студентам и курсантам учреждений высшего образования. Распоряжение Президента направлено на обеспечение адресной государственной поддержки одаренных учащихся и студентов, создание благоприятных условий для дальнейшего развития их способностей и успешной учебы.

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