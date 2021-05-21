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Аграрии высадили яровой сев на 90% площадей

21.05.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Аграрии высадили яровой сев на 90% площадей

Аграрии Беларуси завершают яровой сев. По данным на сегодняшнее утро, сельхозкультуры высажены на более чем 90% площадей.

Яровые и зернобобовые посеяны на 1 млн 79 гектарах, что превышает план. Завершен сев сахарной свеклы, ярового рапса. Во всех областях, кроме Витебской, завершен сев льна. Также ведутся работы по химической защите посевов, рост которых сдерживается частыми дождями.

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Аграрии Беларуси завершают яровой сев. По данным на сегодняшнее утро, сельхозкультуры высажены на более чем 90% площадей. Яровые и зернобобовые посеяны на 1 млн 79...
 
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