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У ведущей погоды заглючил экран в прямом эфире. Посмотрите, как она обратила это в шутку!
Источник материала: ОНТ
Неприятности могут случиться в самый неподходящий момент. Например, ломается компьютер, когда нужно срочно дописать курсовую, или пачкается платье перед выходом на торжественное мероприятие. Кого-то такие ситуации могут сильно расстроить, другие стараются найти выход, а третьи и вовсе обращают все в шутку.
Так поступила ведущая прогноза погоды на канале FOX 9 Дженнифер Макдермед, когда в прямом эфире произошел технический сбой и экран, где показывали температуру, начал глючить.
Телеведущая не растерялась и обернула все в свою в пользу. На экране появились «двойники» Дженнифер. Сначала она рассмеялась, затем начала пританцовывать. Ведущая прошла вперед, спрашивая: «Вам нужна одна Дженнифер? Две Дженнифер? Или три?» В конце она и вовсе сделала «поезд» из своих «двойников».
Пользователи Сети написали в комментариях, что ведущая рассмешила их.
ФОТО: FOX 9 Minneapolis-St. Paul
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Неприятности могут случиться в самый неподходящий момент. Например, ломается компьютер, когда нужно срочно дописать курсовую, или пачкается платье перед выходом...
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