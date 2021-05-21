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На церемонию прощания с майором Андрем Ничипорчиком и лейтенантом Никитой Куконенко прибыл министр обороны

21.05.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На церемонию прощания с майором Андрем Ничипорчиком и лейтенантом Никитой Куконенко прибыл министр обороны

Навечно в строю! В эти минуты в Лиде в клубе 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы прощаются с героями Беларуси – лётчиками, которые трагически погибли в Барановичах, когда уводили падающий военный самолёт от жилого сектора.

Родные, близкие, сослуживцы и обычные граждане – провести в последний путь героев пришли сотни людей. Церемония длится уже несколько часов. Никиту Куконенко доставят в Полоцк. И после панихиды на Северном кладбище состоится погребение. Андрея Ничипорчика похоронят в Лиде на местном кладбище сразу после литургии в храме. Министр, командование, личный состав, те, кто был в подобных ситуациях, – каждому здесь невероятно тяжело. Не катапультироваться, а идти до конца – это решение лётчики приняли вместе. Они чётко понимали, на что шли.

Об ушедших из жизни обычно говорят в прошедшем времени. У офицеров и солдат принято по-другому – они навсегда в строю и уже стали героями Беларуси.

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Навечно в строю! В эти минуты в Лиде в клубе 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы прощаются с героями Беларуси – лётчиками, которые трагически погибли в...
 
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