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В Японии 41 тыс. человек эвакуируют из-за ливней
Источник материала: ОНТ
Порядка 41 тыс. человек было предписано эвакуироваться из-за сильных ливней в Японии. Об этом со ссылкой на агентство Kyodo
Предписания затронут порядка 20 тыс. жителей префектуры Айти, а также около 6,8 тыс. жителей префектуры Гифу. При этом ранее распоряжение об эвакуации получили 14 тыс. жителей префектур Вакаяма и Осака.
При этом от дождей уже пострадали по меньшей мере два водителя авто, попавших в аварии из-за разрушения дорог. Они были доставлены в больницу, угрозы их жизни нет.
Согласно данным японских метеорологов в некоторых районах страны за сутки может выпасть от 100 до 200 мм осадков.
Фото: Freepilk
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Порядка 41 тыс. человек было предписано эвакуироваться из-за сильных ливней в Японии. Об этом со ссылкой на агентство Kyodo сообщает ТАСС. Предписания затронут порядка...
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