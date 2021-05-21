В Японии 41 тыс. человек эвакуируют из-за ливней

Источник материала: ОНТ

Порядка 41 тыс. человек было предписано эвакуироваться из-за сильных ливней в Японии. Об этом со ссылкой на агентство Kyodo сообщает ТАСС.

Предписания затронут порядка 20 тыс. жителей префектуры Айти, а также около 6,8 тыс. жителей префектуры Гифу. При этом ранее распоряжение об эвакуации получили 14 тыс. жителей префектур Вакаяма и Осака.

При этом от дождей уже пострадали по меньшей мере два водителя авто, попавших в аварии из-за разрушения дорог. Они были доставлены в больницу, угрозы их жизни нет.

Согласно данным японских метеорологов в некоторых районах страны за сутки может выпасть от 100 до 200 мм осадков.

Фото: Freepilk

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