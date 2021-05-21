Гигантский айсберг откололся от ледника в Антарктиде

Источник материала: ОНТ

Большому кораблю большое плавание! Гигантский айсберг откололся от ледника на западе Антарктиды.

Метеорологи уже назвали его самым крупным в истории наблюдений. Площадь – более чем в 10 раз превышает размеры Минска и сопоставима с половиной острова Кипр. Ледяная глыба длиной 170 километров медленно дрейфует в северном направлении.

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