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Гигантский айсберг откололся от ледника в Антарктиде
Источник материала: ОНТ
Большому кораблю большое плавание! Гигантский айсберг откололся от ледника на западе Антарктиды.
Метеорологи уже назвали его самым крупным в истории наблюдений. Площадь – более чем в 10 раз превышает размеры Минска и сопоставима с половиной острова Кипр. Ледяная глыба длиной 170 километров медленно дрейфует в северном направлении.
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Большому кораблю большое плавание! Гигантский айсберг откололся от ледника на западе Антарктиды. Метеорологи уже назвали его самым крупным в истории наблюдений....
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