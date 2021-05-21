Белорусы успешно выступили на международной бизнес-игре «Начинающий фермер»

Источник материала: ОНТ

Лучших «начинающих фермеров» определили в Москве. В уникальной международной бизнес-игре молодые люди представляли проекты в аграрной сфере. Семь из десяти призовых мест у белорусов!

Которые, к слову, участвовали впервые. В финал вышли 200 человек из России, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Германии. Их проекты оценивали эксперты и финансисты аграрного рынка. Белорусы предложили бизнес-планы в области создания тепличных хозяйств, выращивания экологичной продукции, развития агротуризма и даже реабилитации на селе людей с инвалидностью.

И такая возможность у победителей будет. Самые перспективные стартапы могут рассчитывать на гранты и консультации ведущих экспертов агропромышленного рынка.

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