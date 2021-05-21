ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусы успешно выступили на международной бизнес-игре «Начинающий фермер»

21.05.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусы успешно выступили на международной бизнес-игре «Начинающий фермер»

Лучших «начинающих фермеров» определили в Москве. В уникальной международной бизнес-игре молодые люди представляли проекты в аграрной сфере. Семь из десяти призовых мест у белорусов!

Которые, к слову, участвовали впервые. В финал вышли 200 человек из России, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Германии. Их проекты оценивали эксперты и финансисты аграрного рынка. Белорусы предложили бизнес-планы в области создания тепличных хозяйств, выращивания экологичной продукции, развития агротуризма и даже реабилитации на селе людей с инвалидностью.  

И такая возможность у победителей будет. Самые перспективные стартапы могут рассчитывать на гранты и консультации ведущих экспертов агропромышленного рынка.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучших «начинающих фермеров» определили в Москве. В уникальной международной бизнес-игре молодые люди представляли проекты в аграрной сфере. Семь из десяти...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Беларусь превращается в токсичное место для бизнеса и инвестиций" Бизнесмены о блокировке TUT.BY
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by