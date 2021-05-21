|
Белорусы успешно выступили на международной бизнес-игре «Начинающий фермер»
Источник материала: ОНТ
Лучших «начинающих фермеров» определили в Москве. В уникальной международной бизнес-игре молодые люди представляли проекты в аграрной сфере. Семь из десяти призовых мест у белорусов!
Которые, к слову, участвовали впервые. В финал вышли 200 человек из России, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Германии. Их проекты оценивали эксперты и финансисты аграрного рынка. Белорусы предложили бизнес-планы в области создания тепличных хозяйств, выращивания экологичной продукции, развития агротуризма и даже реабилитации на селе людей с инвалидностью.
И такая возможность у победителей будет. Самые перспективные стартапы могут рассчитывать на гранты и консультации ведущих экспертов агропромышленного рынка.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучших «начинающих фермеров» определили в Москве. В уникальной международной бизнес-игре молодые люди представляли проекты в аграрной сфере. Семь из десяти...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)