Стрельба возле супермаркета произошла в Киеве

Источник материала: ОНТ

Возле одного из супермаркетов в Киеве произошла стрельба, в результате которой был ранен один мужчина. Об этом сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 мая, когда у одного из прохожих произошел конфликт с группой стоявших у магазина мужчин. Хоть численное преимущество и не было на его стороне, прохожий оказался неплохо вооружен: при себе у него были два травматических пистолета, а также ножи. Мужчина открыл огонь по одному из «неприятелей», прострелив ему ногу.

Очевидцы происшествия вызвали полицию. Вскоре стрелок был задержан. Причины и обстоятельства инцидента уточняются.

Фото: Freepik

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