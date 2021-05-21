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Стрельба возле супермаркета произошла в Киеве
Источник материала: ОНТ
Возле одного из супермаркетов в Киеве произошла стрельба, в результате которой был ранен один мужчина. Об этом
Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 мая, когда у одного из прохожих произошел конфликт с группой стоявших у магазина мужчин. Хоть численное преимущество и не было на его стороне, прохожий оказался неплохо вооружен: при себе у него были два травматических пистолета, а также ножи. Мужчина открыл огонь по одному из «неприятелей», прострелив ему ногу.
Очевидцы происшествия вызвали полицию. Вскоре стрелок был задержан. Причины и обстоятельства инцидента уточняются.
Фото: Freepik
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Возле одного из супермаркетов в Киеве произошла стрельба, в результате которой был ранен один мужчина. Об этом сообщает БЕЛТА. Инцидент произошел в ночь с 20 на 21...
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