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Украина запретит поставки электроэнергии из Беларуси до октября

21.05.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рассмотрение соответствующего вопроса запланировано на 26 мая

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ, регулятор) намерена запретить поставки электроэнергии из Беларуси и России на период до 1 октября текущего года. Согласно опубликованной на сайте регулятора повестке дня заседания, рассмотрение соответствующего вопроса запланировано на 26 мая.

"Ограничить пропускную способность для импорта электрической энергии в Украину, которая будет предлагаться на месячных и суточных аукционах, в части межгосударственных сечений между Украиной и государствами, которые не являются членами Энергетического Сообщества, до 0 МВт", - сказано в проекте постановления. 

Отмечается, что документ вступит в силу в день его принятия и будет действовать до 1 октября.
 
 
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Рассмотрение соответствующего вопроса запланировано на 26 мая
 
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