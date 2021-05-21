По Br12 за кило: в клубничной столице появилась первая ягода









"Поскольку клубники пока еще мало, то продают ее в основном на мини-рынке у трассы М-10. Днем 20 мая за прилавками стояло лишь трое продавцов, которые отдавали свою ягоду в зависимости от ее размера по цене 10 рублей за 600 грамм и по 12 рублей за килограмм", - сообщает областная газета "Заря" в пятницу.





Там уточняется, что как правило, разгар ягодного сезона в "клубничной столице" выпадает на конец первой декады июня.





"Так что массовое созревание клубники здесь ожидается только через несколько недель. Но те из местных жителей, кто пораньше укрыл часть своих плантаций пленкой, уже начали собирать свой первый клубничный урожай", - говорится в материале.







