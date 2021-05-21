В Бресте нашли повешенным полковника милиции в отставке Геннадия Войтовича

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Он с 2012 по 2015 год возглавлял Ленинский РОВД, потом стал начальником управления охраны правопорядка и профилактики УВД облисполкома, где и работал до выхода в отставку.





По неофициальной информации, его нашли повешенным.





По всей вероятности, в том числе и он, как руководитель ОПП, был ответственным за жестокое подавление августовских протестов в Бресте и Брестской области.