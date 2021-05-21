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Анатолий Карпов отметит 70-летний юбилей гигантским сеансом на 200 досках

21.05.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из величайших шахматистов в истории, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов накануне юбилея рассказал, как собирается отпраздновать 70-летие. Карпов родился 23 мая 1951 года.




- Самая необычная обстановка, в которой справляли день рождения?

- 50-летие отмечал в Большом театре. Шикарный вечер! Изумительный концерт, множество гостей. Когда стукнуло 60, собрались в особняке на Пречистенке, где располагается Фонд мира. В этом году там же планирую фуршет — как раз 23 мая, в воскресенье. Приглашения не рассылаю — уверен, люди помнят и придут.

А 31 мая и 1 июня в здании Торгово-промышленной палаты на Ильинке состоится международный детский шахматный фестиваль Анатолия Карпова для мальчиков и девочек до 12 лет. Их будет по 100 человек, проведу гигантский сеанс на 200 досках. Вот такое мероприятие решили организовать в День защиты детей и приурочить к моему юбилею.

- Что самое трудное для человека, которому исполняется 70 лет?

- Пережить эти дни. Для гостей юбилей — праздник. А для юбиляра — работа. Приятная, но изматывающая, — приводит слова Карпова sport-express.ru.
 
 
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Один из величайших шахматистов в истории, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов накануне юбилея рассказал, как собирается отпраздновать 70-летие. Карпов родился 23 мая 1951...
 
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