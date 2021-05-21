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Трагедия: подросток погиб от удара током в собственной квартире
Источник материала: Партизан
В Минске произошла трагедия: семиклассник погиб от удара током.
Об этом стало известно
Источники рассказывают, что родители мальчика уехали на дачу, а когда вернулись вечером, обнаружили его мертвым.
В школе, где учился ребенок, факт гибели ученика подтвердили, но подробности трагедии не озвучили.
Проверку проводит СК.
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В Минске произошла трагедия: семиклассник погиб от удара током.
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