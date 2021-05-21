Трагедия: подросток погиб от удара током в собственной квартире

TUT.BY Об этом стало известно





Источники рассказывают, что родители мальчика уехали на дачу, а когда вернулись вечером, обнаружили его мертвым.





В школе, где учился ребенок, факт гибели ученика подтвердили, но подробности трагедии не озвучили.





Проверку проводит СК.