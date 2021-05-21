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Лукашенко призвал активнее развивать города-спутники Минска
21.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил до 1 августа разработать предложения по долгостроям в Минске. Таких в столице 18, передает телеканал «МИР 24».
Главный акцент Лукашенко сделал на экономику и социальную сферу столицы. За четыре месяца года валовой региональный продукт показал положительную динамику роста. Увеличилась и заработная плата. Средняя по Минску – почти 800 долларов. Поэтому люди из регионов стремятся переехать в столицу. За последние несколько лет число минчан превысило два миллиона.
Чтобы предотвратить перенаселение Минска, президент предлагает активнее строить жилье и предприятия в городах-спутниках. Они расположены на удалении от 30 до 50 километров от столицы.
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Многие жители регионов Беларуси стремятся переехать в столицу. За последние несколько лет число минчан превысило два миллиона.
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