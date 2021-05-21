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Лукашенко призвал активнее развивать города-спутники Минска

21.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил до 1 августа разработать предложения по долгостроям в Минске. Таких в столице 18, передает телеканал «МИР 24».

Главный акцент Лукашенко сделал на экономику и социальную сферу столицы. За четыре месяца года валовой региональный продукт показал положительную динамику роста. Увеличилась и заработная плата. Средняя по Минску – почти 800 долларов. Поэтому люди из регионов стремятся переехать в столицу. За последние несколько лет число минчан превысило два миллиона.

«Нельзя такими темпами застраивать Минск. Вы поймите, что возникнет проблема рабочей силы – куда ее девать. Это значит, опять будем строить здесь предприятия. Опять будем гадить атмосферу в Минске и вокруг. Более того, мы же стягиваем с самых дальних уголков страны в Минск людей. Минск растет, а число занятых в экономике снижается. К чему приводят такие ножницы, вам должно быть известно», –сказал Лукашенко.

Чтобы предотвратить перенаселение Минска, президент предлагает активнее строить жилье и предприятия в городах-спутниках. Они расположены на удалении от 30 до 50 километров от столицы.



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Теги: Минск
 
 
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Многие жители регионов Беларуси стремятся переехать в столицу. За последние несколько лет число минчан превысило два миллиона.
 
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