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На кого ставят букмекеры в финале "Евровидения-2021"?
21.05.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Стали известны имена
Пока что лидерами остаются представители Италии и Франции - рокеры Mаneskin и утонченная певица Barbara Pravi. Днем в пятницу букмекеры дают им по 21% вероятности на победу.
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Ближайшая конкурентка итальянцев и француженки, представительница Мальты - певица Destiny. Ей и ее композиции Je Me Casse дают 18% на успех - то есть не намного меньше, чем у лидеров.
На третьем месте с приличным отрывом, находится молодой певец из Швейцарии - Gjon’s Tears, которому букмекеры дают 9% на победу. За ним поспевает Украина - группа Go_A с песней Shum явно поднялись в рейтинге, получив 8% голосов. Следом идет Исландия - Da∂i Freyr og Gagnamagni∂ заслужили 6%.
А где Манижа?
После первого полуфинала "Евровидения-2021", Манижа хоть и
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