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На кого ставят букмекеры в финале "Евровидения-2021"?

21.05.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Стали известны имена всех финалистов 65-го конкурса песни "Евровидение-2021": десятку отобрали по итогам первого полуфинала, а оставшихся финалистов определили на втором. К тому же, пять стран попали в финал "Евровидения" автоматически: Франция, Италия, Германия, Испания и Великобритания. Кого же букмекеры считают фаворитами "Евровидения-2021" за день до финала?

Пока что лидерами остаются представители Италии и Франции - рокеры Mаneskin и утонченная певица Barbara Pravi. Днем в пятницу букмекеры дают им по 21% вероятности на победу.

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Стала известна очередность выступлений конкурсантов в финале "Евровидения"

Ближайшая конкурентка итальянцев и француженки, представительница Мальты - певица Destiny. Ей и ее композиции Je Me Casse дают 18% на успех - то есть не намного меньше, чем у лидеров.

На третьем месте с приличным отрывом, находится молодой певец из Швейцарии - Gjon’s Tears, которому букмекеры дают 9% на победу. За ним поспевает Украина - группа Go_A с песней Shum явно поднялись в рейтинге, получив 8% голосов. Следом идет Исландия - Da∂i Freyr og Gagnamagni∂ заслужили 6%.

А где Манижа?

После первого полуфинала "Евровидения-2021", Манижа хоть и рассказала о планах на победу, но все же не впечатлила букмекеров своим выступлением. Ее шансы на победу намного скоромнее, чем у соперников и составляют всего 1%.

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Что говорят о шансах Манижи на победу в шоу и кто занимает первую строчку в списке фаворитов букмекеров - читайте в Sputnik.
 
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