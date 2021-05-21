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Саша Филипенко: «Надзиратели живут с нами на одних улицах, после смены они возвращаются домой»

21.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Писатель — об условиях в изоляторах для «политических» арестантов в Беларуси.

Саша Филипенко: «Надзиратели живут с нами на одних улицах, после смены они возвращаются домой»

Фото из аккаунта Саши Филипенко в Фейсбуке

— Вышел товарищ. 15 суток, — пишет Саша Филипенко. — Пока в камере есть воры — есть подушки, белье и горячая вода. Когда воров переводят, а в четырехместную камеру набивают четырнадцать политических — все белье забирают, а воду отключают.

Справедливости ради нужно заметить, что отключение горячей воды — ПЛАНОВОЕ! Центр Европы, 2021 год. Спать невозможно — воздуха нет, свет не выключают всю ночь. Перекличка в два и в четыре часа ночи, подъем в шесть утра.

Людей так много, что большинство спит на полу. Маска для сна — незаменимый аксессуар. За две недели ни разу не выводят ни в душ, ни на прогулку. У политических забирают всё: журналы, бумагу, карандаши.

Время от времени, чтобы поиздеваться, в камеру запускают штатных бомжей. Надзирателей это веселит. Надзиратели живут с нами на одних улицах, после смены они возвращаются домой.

Один сокамерник сидит за бело-красно-белые носки, другой — за наклейку на ноутбуке. При любой возможности проводят политическую обработку — нелюди, которые издеваются и пытают, объясняют людям, которые выступают за свободу, что в этой стране всё хорошо и правильно...

 
 
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Писатель — об условиях в изоляторах для «политических» арестантов в Беларуси.
 
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