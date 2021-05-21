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Высокоскоростной интернет в области — узнайте, как МТС расширяет сеть 4G

21.05.2021 13:29 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

МТС увеличил 4G-сеть в Минской области. Более чем в 100 населенных пунктах региона заработал новый диапазон LTE-800. В итоге высокоскоростной интернет стал доступен в пригородах районных центров, вдоль автодорог и в сельской местности, в том числе удаленных деревнях.

Высокоскоростной интернет в области — узнайте, как МТС расширяет сеть 4G

Сеть 4G была запущена в населенных пунктах Слуцкого, Столбцовского, Клецкого, Дзержинского, Молодечненского, Вилейского, Мядельского, Пуховичского, Борисовского, Несвижского, Клецкого, Стародорожского, Логойского и других районов Минской области.

Диапазон LTE-800 обладает большим радиусом действия и позволяет охватывать большую территорию с меньшим числом базовых станций.

Диапазон LTE-800 уже работает в Гомельской и Могилевской областях. Также в планах на этот год — увеличить сеть 4G в северном регионе страны — Витебской области. Расширить 4G-сеть от МТС во всех регионах страны планируется к 2023 году.

 
 
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МТС увеличил 4G-сеть в Минской области. Более чем в 100 населенных пунктах региона заработал новый диапазон LTE-800. В итоге высокоскоростной интернет стал доступен в...
 
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