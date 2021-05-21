Tesla рассматривает строительство завода в России

Источник материала: АФН

Предприниматель Илон Маск заявил, что в скором времени компания Tesla может официально выйти на российский рынок.

Об этом он сказал, выступая онлайн на полях форума «Новое знание», передает РБК.

«Думаю, мы скоро будем присутствовать в России. Я думаю, это будет потрясающе. Нам также нужно смотреть более широко на Казахстан и другие страны СНГ. Это важно для нас», — сказал бизнесмен.

Отвечая на вопрос о размещении производства в Китае, Маск ответил, что у них есть фабрика в Шанхае, и отметил, что хочет, чтобы заводы компании находились и в других частях мира. «Потенциально мы рассматриваем Россию», — заявил он.

Маск также высказался за усиление коммуникации между Россией и США. В ответ на вопрос, почему он решил принять участие в форуме, предприниматель пояснил, что, с его точки зрения, необходимо налаживать контакты и усиливать диалог между странами.

Сейчас офисы продаж Tesla открыты в США, Мексике, Европе, в том числе во Франции, Великобритании, Германии, Испании, Португалии, а также в ОАЭ, Китае, Японии, Южной Корее, на Тайване. Производственные линии компании находятся в США (Калифорния, Невада, Нью Йорк, Техас), Китае и Германии.

В прошлом году компания выпустила 509 737 автомобилей, из которых на начало 2021-го покупателям было доставлено 499 550. В первом квартале текущего года она произвела 180 338 машин, нарастив выпуск на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Покупателям доставлено 184 800 автомобилей (на 2 апреля).