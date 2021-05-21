ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Tesla рассматривает строительство завода в России

21.05.2021 13:35 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Предприниматель Илон Маск заявил, что в скором времени компания Tesla может официально выйти на российский рынок.

Об этом он сказал, выступая онлайн на полях форума «Новое знание», передает РБК.

«Думаю, мы скоро будем присутствовать в России. Я думаю, это будет потрясающе. Нам также нужно смотреть более широко на Казахстан и другие страны СНГ. Это важно для нас», — сказал бизнесмен.

Отвечая на вопрос о размещении производства в Китае, Маск ответил, что у них есть фабрика в Шанхае, и отметил, что хочет, чтобы заводы компании находились и в других частях мира. «Потенциально мы рассматриваем Россию», — заявил он.

Маск также высказался за усиление коммуникации между Россией и США. В ответ на вопрос, почему он решил принять участие в форуме, предприниматель пояснил, что, с его точки зрения, необходимо налаживать контакты и усиливать диалог между странами.

Сейчас офисы продаж Tesla открыты в США, Мексике, Европе, в том числе во Франции, Великобритании, Германии, Испании, Португалии, а также в ОАЭ, Китае, Японии, Южной Корее, на Тайване. Производственные линии компании находятся в США (Калифорния, Невада, Нью Йорк, Техас), Китае и Германии.

В прошлом году компания выпустила 509 737 автомобилей, из которых на начало 2021-го покупателям было доставлено 499 550. В первом квартале текущего года она произвела 180 338 машин, нарастив выпуск на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Покупателям доставлено 184 800 автомобилей (на 2 апреля).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприниматель Илон Маск заявил, что в скором времени компания Tesla может официально выйти на российский рынок.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дело TUT.by является «продолжением политики по ограничению распространения неподцензурной информации»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by