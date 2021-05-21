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Хунта в Мьянме решила распустить партию Аун Сан Су Чжи

21.05.2021 13:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Захватившая власть в Мьянме военная хунта распустит партию лауреата Нобелевской премии мира, до путча де-факто являвшейся премьер-министром страны Аун Сан Су Чжи.

Учрежденная военными избирательная комиссия объяснила роспуск Национальной лиги за демократию, победившей на парламентских выборах в ноябре, фальсификациями результатов голосования, сообщил в пятницу, 21 мая, в Twitter, независимое агентство Myanmar Now.

Официального подтверждения этой информации пока нет, передает DW.

Национальная лига за демократию Аун Сан Су Чжи победила с большим преимуществом на выборах в ноябре 2020 года. Представители вооруженных сил заявили о фальсификации результатов голосования. 1 февраля, когда новый состав парламента собрался на первое заседание, военные захватили власть в Мьянме, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Аун Сан Су Чжи и многие другие политики были арестованы.

С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов. Эти выступления жестко подавляются военными, применяющими в отношении демонстрантов огнестрельное оружие. 1 апреля Совет Безопасности ООН осудил насилие в отношении мирных протестующих в Мьянме. Международные наблюдатели заявили, что фальсификаций на выборах выявлено не было.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.

 
 
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Захватившая власть в Мьянме военная хунта распустит партию лауреата Нобелевской премии мира, до путча де-факто являвшейся премьер-министром страны Аун Сан Су Чжи.
 
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