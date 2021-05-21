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Лукашенко «наехал» на «Газпром»

21.05.2021 13:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко «наехал» на «Газпром»
Фото: Onliner.by
Александр Лукашенко на совещании 20 мая высказался о значимых инвестиционных столичных проектах и в частности о газпромовском долгострое.

«Хотелось бы наконец услышать от председателя горисполкома. Мы что, дальше будем терпеть этот газпромовский забор в центре Минска? Они же просили: дайте нам кусок земли, мы хотим построить красивое здание. Где это здание?», - цитирует Александра Лукашенко сайт president.gov.by.


Он обратил внимание на необходимость рационального использования земель, вопросы эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства.

«Как сообщает Комитет госконтроля, здесь далеко не все гладко», - сказал Лукашенко.
 
Теги: Минск
 
 
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«Мы что, дальше будем терпеть этот газпромовский забор в центре Минска?» - возмутился он.
 
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