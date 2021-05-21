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Лукашенко «наехал» на «Газпром»
Источник материала: UDF
Фото: Onliner.by
«Хотелось бы наконец услышать от председателя горисполкома. Мы что, дальше будем терпеть этот газпромовский забор в центре Минска? Они же просили: дайте нам кусок земли, мы хотим построить красивое здание. Где это здание?», - цитирует Александра Лукашенко сайт
Он обратил внимание на необходимость рационального использования земель, вопросы эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства.
«Как сообщает Комитет госконтроля, здесь далеко не все гладко», - сказал Лукашенко.
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«Мы что, дальше будем терпеть этот газпромовский забор в центре Минска?» - возмутился он.
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