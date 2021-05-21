Беременность после изнасилования: Леди Гага шокировала фанатов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская певица Леди Гага рассказала о пережитой драме и шокировала фанатов: звезда заявила, что забеременела после сексуального насилия.

Настоящее имя Гаги – Стефани Джерманотта. В 19 лет будущая звезда лицом к лицу столкнулась с харассментом. Об этом она рассказала в очередном громком проекте мятежного принца Гарри, Меган Маркл и Опры Уинфри – документальном сериале о психологическом насилии.

В откровенном монологе Гага заявила, что пережила настоящее насилие от продюсера, что привело к самым неожиданным последствиям – беременности.

Звезда не стала называть имени обидчика, но подробно описала ситуацию, которая произошла много лет назад. И призналась, что сразу же прервала беременность.

После этого Гага впала в глубокую депрессию и заперлась в студии, отказываясь выходить на связь с близкими и друзьями. Тогда певица поняла, что ей нужна помощь психиатра.

Несмотря на то, что с тех пор прошло много лет, певица до сих пор борется с внутренними демонами и страдает от необъяснимых болей во всем теле, но врачи разводят руками.

Звезда так и не родила ребенка, и в настоящее время активно выступает против абортов.

Напомним, что еще одно откровение из сериала удивило публику: в сети обсуждают новый шок-контент от принца Гарри, связанный с Меган Маркл.

Читайте также:

Вторая Монро: протеже Киркорова побила рекорд "Евровидения"

рекорд "Евровидения" Принцы Гарри и Уильям "объединились" против BBC из-за матери