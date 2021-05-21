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Беременность после изнасилования: Леди Гага шокировала фанатов
21.05.2021 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американская певица Леди Гага рассказала о пережитой драме и шокировала фанатов: звезда заявила, что забеременела после сексуального насилия.
Настоящее имя Гаги – Стефани Джерманотта. В 19 лет будущая звезда лицом к лицу столкнулась с харассментом. Об этом она рассказала в очередном громком проекте мятежного принца Гарри, Меган Маркл и Опры Уинфри – документальном сериале о психологическом насилии.
В откровенном монологе Гага заявила, что пережила настоящее насилие от продюсера, что привело к самым неожиданным последствиям – беременности.
Звезда не стала называть имени обидчика, но подробно описала ситуацию, которая произошла много лет назад. И призналась, что сразу же прервала беременность.
После этого Гага впала в глубокую депрессию и заперлась в студии, отказываясь выходить на связь с близкими и друзьями. Тогда певица поняла, что ей нужна помощь психиатра.
© AP / Francois Mori
Несмотря на то, что с тех пор прошло много лет, певица до сих пор борется с внутренними демонами и страдает от необъяснимых болей во всем теле, но врачи разводят руками.
Звезда так и не родила ребенка, и в настоящее время активно выступает против абортов.
Напомним, что еще одно откровение из сериала удивило публику: в сети обсуждают
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Оскароносная певица решилась на самое большое откровение в жизни и сделала это в новом сериале принца Гарри и Опры Уинфри.
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