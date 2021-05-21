Один из белорусских банков изменил условия кредитов на автомобили Geely

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая ― Sputnik. "Беларусбанк" с четверга увеличил срок кредитования до 10 лет для физлиц на покупку авто Geely, сообщили в банке.

Была снижена и процентная ставка в первые полтора-три года кредитования до 8,5 % годовых (равна ставке рефинансирования - Sputnik). С 20 мая по 31 августа текущего года ставка может быть и 5% годовых, но доступно это предложение только для клиентов банка, у которых есть срочный безотзывный банковский вклад в белорусской валюте не менее, чем на 12 месяцев, и на сумму от пяти тысяч рублей.

После окончания льготного периода ставка по кредиту для всех категорий граждан составит 15,75 % годовых (ставка рефинансирования плюс 7,25%).

В банке пояснили, что готовы выдать кредит в размере полной стоимости авто Geely. Тем не менее, чем больше собственных средств покупатель внесет на покупку машины, тем дольше будет льготный период кредитования.

Кредит может быть оформлен как под поручительство, так и под залог приобретаемого автомобиля и неустойку.

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