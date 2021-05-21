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Снаряд в кровати: палестинцы чудом выжили после авиаударов Израиля – видео

21.05.2021 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В Хан-Юнисе, на юге сектора Газа, в жилой дом попала ракета, однако боеприпас упал на кровать и не взорвался. Палестинская семья смогла выжить, однако несколько человек доставили в больницу.

Пока врачи оказывали пострадавшим помощь, ракету извлекли из поврежденного дома, загрузили в грузовик и увезли.

В результате ракетных обстрелов из сектора Газа в Израиле погибли 12 человек, в том числе двое детей. От израильских авиаударов погибло не менее 230 палестинцев, из них 65 - несовершеннолетние.

В настоящее время между ХАМАС и Израилем вступило в силу соглашение о прекращении огня.

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После израильских авиаударов в жилой дом на юге сектора Газа попала ракета. Снаряд не взорвался и упал на кровать, благодаря этому люди остались живы. Смотрите на...
 
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