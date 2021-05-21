Дмитриев: «Власти боятся, что референдум будет воспринят белорусами как новые президентские выборы»

Источник материала: Салiдарнасць

Экс-кандидат в президенты считает, что разговоры о переносе выборов в местные советы , как и множество решений чиновников в последнее время, свидетельствуют о страхе власти.





Иллюстративный снимок

— Мы это видим по целому ряду законов, связанных и с экстремизмом , и с усилением ответственности за нарушение общественного порядка, и со знаменитым декретом о передаче власти , — поясняет Андрей Дмитриев в стриме на своем канале . — Все это только для того, чтобы еще больше отдалить общество от принятия решений.

Потому что именно мобилизованное солидарное общество сегодня видится власть имущим прямой угрозой. Власть боится любой мобилизации граждан.

Политик не исключает того, что окончательное решение по срокам проведения местных выборов и референдума по конституционным изменениям еще не принято.

— Все понимают, что сейчас любая кампания, особенно в условиях, когда законно выражать свою точку зрения возможности практически не осталось, превращается в общенациональную и аккумулирует темы, которые для власти максимально болезненны.

Я думаю, что власть сегодня ищет разные варианты (по поводу сроков) и что окончательный еще не принят. Они бы хотели, чтобы все происходило максимально быстро и незаметно для общества. Ну, а наша цель другая, чтобы без нас нельзя было принять никаких решений. И мы должны быть готовы к тому, что с сентября политические события очень ускорятся, и все равно должны продолжать готовиться к местным выборам, — полагает сопредседатель ОО «Говори правду».

По мнению Дмитриева, любая электоральная кампания в нынешних условиях является ловушкой для властей без какой-либо надежды на успешный исход.

— Очевидно, что у самой власти нет некоего единого плана. Для Лукашенко предстоящий референдум вообще может стать ловушкой. Если начать говорить про серьезные изменения в Конституцию, понятно, что это вызовет еще одну общественную мобилизацию.

Если же это будут только декоративные изменения, тогда они не удовлетворят ни тех, кто находится у власти, ни Москву. В этом смысле хороших ходов на сегодняшний день в вопросах выборов и в вопросах референдума просто не существует.

Более того, Игорь Сергеенко (глава администрации президента – прим. «С») накануне сказал, что «референдум не станет триггером протестов». Это означает, что они боятся, что референдум будет воспринят белорусами как новые президентские выборы — событие, решающее судьбу страны. И если это будет так, то говорить сегодня о том, к чему это приведет, никто не может, — заключает Андрей Дмитриев.