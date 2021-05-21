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Дело TUT.by является «продолжением политики по ограничению распространения неподцензурной информации»

21.05.2021 13:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Действия властей в отношении сотрудников портала TUT.by являются «продолжением целенаправленной политики властей по ограничению распространения неподцензурной информации в стране», говорится в совместном заявлении белорусских правозащитных организаций в связи с преследованием TUT.by.

Дело TUT.by является «продолжением политики по ограничению распространения неподцензурной информации»

В нем отмечается, что 18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыски в редакции TUT.by, ее региональных офисах и дома у сотрудников портала. Было заявлено, что в отношении должностных лиц ОАО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов).

Практически одновременно на основании обращения Генеральной прокуратуры Министерство информации заблокировало доступ к сайту TUT.by и его зеркалам.

«Мы, нижеподписавшиеся организации, считаем эти факты продолжением атаки на свободу слова, — говорится в заявлении. — Ссылки властей на экономические нарушения, которые якобы стали причиной преследования, в течение многих лет активно использовались для оправдания репрессивных мер против правозащитников, средств массовой информации и независимых профсоюзов».

Правозащитники отмечают, что это не первая попытка давления на крупнейшее белорусское интернет-СМИ: в августе 2018 года несколько редакторов tut.by попали под уголовное преследование по так называемому делу БелТА, а в начале 2019 года по этому делу была осуждена главный редактор портала Марина Золотова. «В конце 2020 года портал tut.by был лишен статуса СМИ, а чиновники неоднократно угрожали заблокировать его деятельность», — подчеркивают правозащитники.

«Мы считаем, что эти действия в отношении сотрудников крупнейшего и популярнейшего информационного ресурса страны являются продолжением целенаправленной политики властей по ограничению распространения неподцензурной информации в стране, — говорится в заявлении. — После президентских выборов 2020 года в Беларуси были заблокированы десятки общественно-политических и информационных сайтов, а ряд печатных СМИ были вынуждены прекратить свой выход».

Правозащитники отмечают, что по состоянию на 15.00 20 мая было известно о задержании следующих сотрудников TUT.by: генеральный директор Людмила Чекина; главный редактор Марина Золотова; редактор Ольга Лойко; заместитель директора Ирина Рыбалко; журналистка Елена Толкачева; главный бухгалтер Анжела Ассад; заместитель главного бухгалтера Мария Новик; главный инженер Алла Лапатко; заместитель гендиректора по техническим вопросам Александр Дайнеко; менеджер Андрей Авдеев; юрист Екатерина Ткаченко; бывший юрист Ирина Костюченко (перешла на новое место работы).

Кроме того, задержаны директор hoster.by Сергей Повалишев, директор Rocket Data Дарья Данилова.

Юлия Чернявская, вдова основателя tut.by Юрия Зиссера и совладелица hoster.by, находится под домашним арестом.

21 мая истекает срок предварительного заключения перечисленных лиц, отмечают правозащитники.

«Мы требуем: освобождения всех задержанных; прекращения давления на свободу слова, журналистов и независимые СМИ; прекращения политически мотивированных преследований и освобождения всех политических заключенных», — говорится в заявлении.

Документ подписали Белорусская ассоциация журналистов, РОО «Правовая инициатива», Белорусский документационный центр, «Инициатива FORB», Центр правовой трансформации (Lawtrend), лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет», Белорусский ПЕН-центр.

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