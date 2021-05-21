В Беларуси пройдет кибертурнир по FIFA среди юниоров с трансляцией на VOKA

23 мая впервые пройдет чемпионат Беларуси среди юниоров по FIFA под эгидой Белорусской ассоциации компьютерного спорта. За ходом первенства болельщики смогут наблюдать в прямом эфире на видеосервисе VOKA.





Участие в турнире примут игроки от 9 до 14 лет из детских футбольных команд высшей лиги и частных детских футбольных клубов. 23 мая в прямом эфире на видеосервисе VOKA можно следить за ключевыми играми чемпионата.

За главный приз — Sony PlayStation 5 — и титул чемпиона кибертурнира будут бороться 12 команд: «А1 Юниор», «ФШМ», «Фаворит», «Драгун», «Орбита», «Фортуна», «Торнадо Юни», «Спорт Альянс», «Максимус», «Крумкачы», «Метеор» из Минска и «Ислочь» из Молодечно.

«Среди юниоров чемпионат по FIFA в Беларуси проводится впервые, и мы надеемся, что команды проявят к нему интерес и захотят, чтобы такой турнир проводился на постоянной основе. Для нас это первенство — еще один шаг на пути к официальному признанию киберспорта и возможность показать, как много людей увлечены им», — отметил заместитель директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Присоединиться к трансляции чемпионата и в режиме реального времени поддержать молодых спортсменов можно 23 мая в 19:00 на сайте voka.tv или в приложении VOKA.