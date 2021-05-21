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В Беларуси пройдет кибертурнир по FIFA среди юниоров с трансляцией на VOKA

21.05.2021 13:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

23 мая впервые пройдет чемпионат Беларуси среди юниоров по FIFA под эгидой Белорусской ассоциации компьютерного спорта. За ходом первенства болельщики смогут наблюдать в прямом эфире на видеосервисе VOKA.

В Беларуси пройдет кибертурнир по FIFA среди юниоров с трансляцией на VOKA

Участие в турнире примут игроки от 9 до 14 лет из детских футбольных команд высшей лиги и частных детских футбольных клубов. 23 мая в прямом эфире на видеосервисе VOKA можно следить за ключевыми играми чемпионата.

За главный приз Sony PlayStation 5 и титул чемпиона кибертурнира будут бороться 12 команд: «А1 Юниор», «ФШМ», «Фаворит», «Драгун», «Орбита», «Фортуна», «Торнадо Юни», «Спорт Альянс», «Максимус», «Крумкачы», «Метеор» из Минска и «Ислочь» из Молодечно.

«Среди юниоров чемпионат по FIFA в Беларуси проводится впервые, и мы надеемся, что команды проявят к нему интерес и захотят, чтобы такой турнир проводился на постоянной основе. Для нас это первенство еще один шаг на пути к официальному признанию киберспорта и возможность показать, как много людей увлечены им», отметил заместитель директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Присоединиться к трансляции чемпионата и в режиме реального времени поддержать молодых спортсменов можно 23 мая в 19:00 на сайте voka.tv или в приложении VOKA.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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23 мая впервые пройдет чемпионат Беларуси среди юниоров по FIFA под эгидой Белорусской ассоциации компьютерного спорта. За ходом первенства болельщики смогут...
 
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