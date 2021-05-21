Обменялись «ключ на ключ», а СТС оказалось напечатанным на принтере

Источник материала: Onliner

В Могилеве инспекторы остановили Mercedes. «При проверке документов (российское СТС) у сотрудника ГАИ возникли сомнения в подлинности VIN, — сообщили в Госкомитете судэкспертиз. — Водитель пояснил, что автомобиль взял у своего знакомого, который, в свою очередь, обменял его на равноценное авто по устной договоренности. Никаких документов при этом не оформляли. Машину и документы отправили на исследование».

«По результатам судэкспертизы VIN установлено, что идентификационный номер не подвергался изменению, — рассказали об итогах в ГКСЭ. — В то же время результаты судебной техэкспертизы документов не обрадовали автовладельца — бланк свидетельства о регистрации транспортного средства изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида».





Проведя исследование, судебный эксперт установил, что некоторые реквизиты бланка выполнены способом плоской офсетной печати, другие — напечатаны на принтере, а элементы защиты имитированы.