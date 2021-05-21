ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обменялись «ключ на ключ», а СТС оказалось напечатанным на принтере

21.05.2021 14:01 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В Могилеве инспекторы остановили Mercedes. «При проверке документов (российское СТС) у сотрудника ГАИ возникли сомнения в подлинности VIN, — сообщили в Госкомитете судэкспертиз. — Водитель пояснил, что автомобиль взял у своего знакомого, который, в свою очередь, обменял его на равноценное авто по устной договоренности. Никаких документов при этом не оформляли. Машину и документы отправили на исследование».

«По результатам судэкспертизы VIN установлено, что идентификационный номер не подвергался изменению, — рассказали об итогах в ГКСЭ. — В то же время результаты судебной техэкспертизы документов не обрадовали автовладельца — бланк свидетельства о регистрации транспортного средства изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида».

Обменялись «ключ на ключ», а СТС оказалось напечатанным на принтере

Проведя исследование, судебный эксперт установил, что некоторые реквизиты бланка выполнены способом плоской офсетной печати, другие — напечатаны на принтере, а элементы защиты имитированы.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилеве инспекторы остановили Mercedes. «При проверке документов (российское СТС) у сотрудника ГАИ возникли сомнения в подлинности VIN, — сообщили в Госкомитете...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ермошина: До референдума избирательное законодательство меняться не будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by