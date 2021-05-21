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Трагедия в Минске: 13-летнего мальчика ударило током. Он погиб

21.05.2021 14:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская подтвердила информацию о гибели семиклассника от удара электрическим током.

Трагедия произошла вчера. Родители вернулись домой около 22:30 и обнаружили тело 13-летнего мальчика без признаков жизни. Левая рука ребенка находилась на радиаторе отопления, а левая нога соприкасалась с электрическим духовым шкафом, сообщает СК.

Родители сразу же стали проводить реанимационные мероприятия, вызвали скорую, но спасти мальчика не удалось.

Предварительная причина смерти ребенка — электротравма. Следователями рассматриваются версии о неисправности или неправильном подключении духового шкафа.

Если у вас есть информация по данному происшествию, пишите в Telegram @Hines или на почту ab@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская подтвердила информацию о гибели семиклассника от удара...
 
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