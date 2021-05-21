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Трагедия в Минске: 13-летнего мальчика ударило током. Он погиб
Источник материала: Onliner
Официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская подтвердила информацию о гибели семиклассника от удара электрическим током.
Трагедия произошла вчера. Родители вернулись домой около 22:30 и обнаружили тело 13-летнего мальчика без признаков жизни. Левая рука ребенка находилась на радиаторе отопления, а левая нога соприкасалась с электрическим духовым шкафом, сообщает СК.
Родители сразу же стали проводить реанимационные мероприятия, вызвали скорую, но спасти мальчика не удалось.
Предварительная причина смерти ребенка — электротравма. Следователями рассматриваются версии о неисправности или неправильном подключении духового шкафа.
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Официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская подтвердила информацию о гибели семиклассника от удара...
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