Трагедия в Минске: 13-летнего мальчика ударило током. Он погиб

Источник материала: Onliner

Официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская подтвердила информацию о гибели семиклассника от удара электрическим током.

Трагедия произошла вчера. Родители вернулись домой около 22:30 и обнаружили тело 13-летнего мальчика без признаков жизни. Левая рука ребенка находилась на радиаторе отопления, а левая нога соприкасалась с электрическим духовым шкафом, сообщает СК.

Родители сразу же стали проводить реанимационные мероприятия, вызвали скорую, но спасти мальчика не удалось.

Предварительная причина смерти ребенка — электротравма. Следователями рассматриваются версии о неисправности или неправильном подключении духового шкафа.

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