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В Могилеве открылся автоцентр Mitsubishi. Это четвертый дилер компании в Беларуси

21.05.2021 14:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По данным БАА, за первый квартал этого года в Беларуси было продано ноль экземпляров новых Mitsubishi. При этом представительство японского производителя продолжает увеличивать дилерскую сеть. На днях автоцентр Mitsu открылся в Гомеле. Сегодня новость об открытии дилера прилетела из Могилева. 

В Могилеве открылся автоцентр Mitsubishi. Это четвертый дилер компании в Беларуси

Автоцентр расположился по адресу пр-т Шмидта, 1А. Теперь новые Mitsubishi можно купить в Минске, Бобруйске, Гомеле и Могилеве. Шоурум нового автоцентра рассчитан на 6 автомобилей. Есть 8 сервисных постов для обслуживания и ремонта, большой склад запчастей и аксессуаров, а также машины для тест-драйва. В общем, полноценный дилерский центр.

В Могилеве открылся автоцентр Mitsubishi. Это четвертый дилер компании в Беларуси

Для клиентов, желающих протестировать новые автомобили, у официального дилера Mitsubishi Motors предусмотрены специальные маршруты, при движении по которым потенциальные покупатели имеют возможность оценить характеристики выбранной модели в движении.

В Могилеве открылся автоцентр Mitsubishi. Это четвертый дилер компании в Беларуси

Имеется в здании и кузовной цех с высокотехнологичным участком окраски автомобилей. Для клиентов подготовили специальные интерактивные зоны и комфортную зону ожидания с бесплатным доступом к Wi-Fi и детской игровой площадкой.

В Могилеве открылся автоцентр Mitsubishi. Это четвертый дилер компании в Беларуси
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Теги: Новости, Гомель
 
 
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По данным БАА, за первый квартал этого года в Беларуси было продано ноль экземпляров новых Mitsubishi. При этом представительство японского производителя продолжает...
 
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