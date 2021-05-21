В США о переводах крипты на $10 тысяч и больше надо сообщать в налоговую

Источник материала: Onliner

Американская налоговая служба ввела новые правила, касающиеся переводов больших объемов криптовалюты. Теперь о переводах на $10 тыс. и более в эквиваленте нужно сообщать в налоговую. Так власти намерены бороться с уходами от уплаты налогов. Отмечается, что шаг предпринят в рамках инициированной Байденом кампании по противодействию созданию серых схем.

Согласно оценкам , по итогам 2019 года недоплаченных налогов в США может быть около $600 млрд. Администрация нового президента предпринимает усилия, чтобы обеспечить поступление всех налоговых сумм, усиливая законодательство в данной сфере. Причиной пристального внимания к криптовалютам американские СМИ называют рост курсов — в частности, биткоина.

В декабре прошлого года в США также предложили запретить анонимные переводы на сумму более $3 тыс. единоразово или $10 тыс. в течение суток.

Стоит отметить, что в Китае также вводят ограничения на операции с криптовалютами — их запретили юрлицам.

Курс биткоина на данный момент составляет $40,9 тыс., эфира — $2,7 тыс.



