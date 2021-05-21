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СК Беларуси получил прямой доступ к системе видеонаблюдения.

21.05.2021 14:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Следственный комитет Беларуси получил прямой доступ к системе видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности, которую ведомство может использовать «для расследования преступлений», следует из указа №195 от 20 мая 2021 года.

«В целях обеспечения всестороннего, полного, объективного и оперативного расследования преступлений», - говорится в указе.

В принципе, Следственный комитет и раньше наряду с МВД, Госпогранкомитетом, КТК, КГБ, МЧС ДФР, службой безопасности президента и ОАЦ имел бесплатный доступ к данным системы, но для их получения СК приходилось писать запросы на предоставление информации в МВД.

Указ предоставляет СК возможность технически решить проблему с прямым доступом к данным видеокамер.

 
 
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Следственный комитет Беларуси получил прямой доступ к системе видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности, которую ведомство может использовать...
 
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