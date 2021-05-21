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Курс доллара упал до 9-месячного минимума

21.05.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торги в пятницу завершились укреплением белорусского рубля к корзине валют до максимума за полгода. Сегодня её стоимость снизилась сразу на 0,16%.

За неделю корзина валют подешевела на 0,10%.

Курс доллара снизился ещё на 0,0052 BYN до 2,5080 BYN/USD — минимума за 154 дня.

Всего 0,0012 BYN не хватило белорусскому рублю, чтобы отбросить доллар на минимум за 9(!) месяцев.

Курс евро опустился лишь на 0,0014 BYN до 3,0636 BYN/EUR.

Если бы евро сегодня подешевел ещё на 0,0040 BYN, то его стоимость упала бы до минимума почти за полгода.

Курс российского рубля упал на 0,0064 BYN до 3,4070 BYN/100 RUB — минимума за неделю.

Итоги третьей недели мая 2021 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль на уходящей неделе смог подорожать только к доллару:

курс доллара −0,0135 BYN (−0,54%);
курс евро +0,0030 BYN (+0,10%);
курс российского рубля +0,0008 BYN (+0,02%);
корзина валют −0,10%.

По итогам трёх недель все валюты подешевели к белорусскому рублю.

Московская биржа

Официальны курс доллара на завтра снизился на 2 копейки до 73,5803 российских рублей — минимума за два месяца.

Официальный курс евро на завтра вырос на 15 копеек до 89,92 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги в пятницу завершились укреплением белорусского рубля к корзине валют до максимума за полгода. Сегодня её стоимость снизилась сразу на 0,16%.
 
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