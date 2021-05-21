Курс доллара упал до 9-месячного минимума





Курс доллара снизился ещё на 0,0052 BYN до 2,5080 BYN/USD — минимума за 154 дня.





Всего 0,0012 BYN не хватило белорусскому рублю, чтобы отбросить доллар на минимум за 9(!) месяцев.





Курс евро опустился лишь на 0,0014 BYN до 3,0636 BYN/EUR.





Если бы евро сегодня подешевел ещё на 0,0040 BYN, то его стоимость упала бы до минимума почти за полгода.





Курс российского рубля упал на 0,0064 BYN до 3,4070 BYN/100 RUB — минимума за неделю.





Итоги третьей недели мая 2021 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль на уходящей неделе смог подорожать только к доллару:





курс доллара −0,0135 BYN (−0,54%);

курс евро +0,0030 BYN (+0,10%);

курс российского рубля +0,0008 BYN (+0,02%);

корзина валют −0,10%.





По итогам трёх недель все валюты подешевели к белорусскому рублю.





Московская биржа

Официальны курс доллара на завтра снизился на 2 копейки до 73,5803 российских рублей — минимума за два месяца.





Официальный курс евро на завтра вырос на 15 копеек до 89,92 российских рублей.