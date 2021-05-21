«Мешков Брест» крупно уступил «Барселоне» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов









Увы, большую часть вины придется возложить на тренерский штаб. Рауль Алонсо проводил свой сотый матч в качестве главного тренера «мешковцев», а в спорте не очень жалуют подобные юбилеи – как правило, они не задаются. Вот и испанец на своей родине откровенно дал маху с тактикой. Да, у его подопечных тоже все шло ни шатко ни валко уже с первых секунд. Сказывался по-прежнему полный лазарет: все-таки Санталов пока не замена Шкуринскому, а Малус и Обранович на правом полусреднем – не в своей тарелке, и Панич с Пачковским были бы куда полезнее. Но что есть, то есть. Атака у брестчан ладилась через пень-колоду. Огромное число не столько сэйвов Переса де Варгаса (это было позже), сколько собственных потерь, бросков в блок и прочей неподготовленной импровизации оборачивалось убийственными быстрыми отрывами «Барсы». В первом тайме из 21 года каталонцев 15 были добыты именно в отрывах – тут и школьнику будет понятна главная беда.





Еще один неприятный фортель – уже целиком на Алонсо. «Мешковцы» полтайма худо-бедно держались в приличном фарватере хозяев: 1-2 мяча отставания держали интригу. Но в какой-то момент чуть «поплыли», отпустили на четыре мяча – и тут испанец решил перейти на игру «7 на 6». Да-да, жизнь не научила. В Бресте «Барселона» буквально казнила за такой авантюризм, а дома «палачи» и вовсе действовали безукоризненно. Получив на выходе удвоенное отставание, Алонсо во второй раз признал эксперимент неудачным. Но ловить оставалось разве что ветер в поле – барселонский поезд ушел окончательно.





Второй тайм стал чистой формальностью, в которой наш тренерский штаб поставил крест на Никите Вайлупове, тащившем команду до антракта. Наш правый крайний нынче возглавляет рейтинг снайперов Лиги чемпионов и мог бы набросать еще 4-5 голов для пущей уверенности, что идущие позади в списке Дика Мем и Валеро Ривера в «финале четырех» не будут блистать. Однако Вайлупова усадили на лавку без видимых причин, и его актив хотя бы до десятки заброшенных не пополнился. Получили игровое время Будейко, Вергейчик, Силко, Баранов – все, кстати, по разу забросили. Этакий прощальный еврокубковый подарок от Рауля Алонсо, который очень сильно смазал общее впечатление от командного выступления на этой стадии.