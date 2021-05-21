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Ермошина: До референдума избирательное законодательство меняться не будет

21.05.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

До проведения конституционного референдума избирательное законодательство меняться не будет, заявила глава ЦИК Лидия Ермошина.

"Давайте не будем идеализировать любой закон. Все-таки он рассчитан на правопослушное исполнение. Конечно, избирательное законодательство Республики Беларусь подлежит модернизации, оно устарело. Избирательный кодекс принимался в 2000 году, а мы уже живем в 2021-м. Это говорит о том, насколько он был разработан удачно, насколько он является качественным, коль действует уже более 20 лет, - сказала Лидия Ермошина. - Тем не менее, есть поручение главы государства о том, что синхронно после изменения Конституции будет меняться избирательное законодательство. Поэтому, конечно, до проведения конституционного референдума избирательное законодательство меняться не будет".

По ее словам, референдум будет проводиться по действующим правилам. "Но уже все последующие выборы, я уверена, будут проводиться по более совершенным нормам, которые будут учитывать все те общественные вызовы, которые имели место при проведении последней избирательной кампании по выборам президента Республики Беларусь", - цитирует Ермошину БелТА.
 
 
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До проведения конституционного референдума избирательное законодательство меняться не будет, заявила глава ЦИК Лидия Ермошина.
 
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