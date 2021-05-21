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Депутат Думбадзе: у нас нет необходимости каждый год проводить выборы

21.05.2021 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Депутат Думбадзе: у нас нет необходимости каждый год проводить выборы
В 2023 году, на который придутся следующие парламентские выборы, весьма уместно провести и местные выборы, "и тем самым мы свободны на следующие несколько лет ― как минимум на 4-5 лет", считает Думбадзе. Освободившиеся деньги лучше использовать "куда-то на нужды людям", добавляет он. 
© Sputnik / Виктор Толочко
Ермошина: референдум может пройти без совмещения с избирательной кампанией

"Я согласен с тем, что мы не настолько богатая страна, особенно в эти непростые времена не только из-за пандемии, но и мировой экономический кризис дает о себе знать, и может, не каждый гражданин страны знает, что любая избирательная кампания ― это очень большие затраты. И во вторых, нет у нас такой необходимости каждый год проводить выборы, это очень дорогое удовольствие", ― рассказывает Думбадзе.

Изменение Конституции без референдума

Для введения единого дня голосования потребуется внести изменения в Конституцию, но это можно сделать без проведения референдума. Депутат успокоил тех, кто ищет повода, чтобы опять призвать к дестабилизации, дескать, некие изменения вносятся в основной закон в обход общественного мнения.

"Если мы вот так будем бояться каждого шага, у нас никакой перспективы не будет. Мы зрелая страна, проверили себя на прочность, и этот эксперимент не несет никакой особенной ответственности, из-за этого не надо проводить референдум, Это весьма маленький процесс. А то, что касается более глобальных вопросов изменения конституции и референдума ― это все идет параллельно. А это мелочь, но очень необходимая", ― говорит Думбадзе.

Мажоритарно-пропорциональная система выборов

Депутат высказался также о переходе на мажоритарно-пропорциональную систему выборов в парламент, который глава ЦИК Лидия Ермошина по-прежнему считает нецелесообразным для Беларуси. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Я уважаю Лидию Михайловну, но не согласен. Рано или поздно нам это делать надо. Весь мир так живет практически. С одной стороны это хорошо, когда люди знают, кого выбирают, с другой, партийный подход, пропорциональная система выборов тоже напрашивается, мы не должны отставать от другого мира",― отмечает Думбадзе.

Депутат согласен с тем, что пока у нас нет столько партий и не настолько они популярны в народе, но первый шаг к мажоритарно-пропорциональной системе все же необходим.

"Это будет непросто, это будет ноу-хау для нашего государства, надо людей к этому готовить, и те партии, которые утвердит Минюст, надо, чтобы они активно провели свою работу, чтобы избиратели могли бы определиться, и тогда они будут знать, кто входит в эту партию, и как они себя проявляют", ― рассуждает депутат.

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